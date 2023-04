Traditionalul concurs "Ziua de alergare Gall Lajos" a avut loc sambata, la Reci, si a fost un eveniment de real succes, la start prezentandu-se in jur de 200 de participanti, care au concurat la doua probe, 6, respectiv 18 kilometri.Concursul a fost organizat de Cercul de alergare Gall Lajos, o importanta contributie in sprijinirea acestuia venind de la Primaria Sfantu Gheorghe, Consiliul Judetean Covasna, Directia de Sport Covasna. In sprijinul organizatorilor s-au aflat de asemenea Primaria ... citeste toata stirea