Ziua Internationala pentru Eliminarea Violentei Impotriva Femeilor - Impreuna pentru un viitor fara abuzuri

COMUNICAT DE PRESA. Pe 25 noiembrie, este marcata Ziua Internationala pentru Eliminarea Violentei Impotriva Femeilor, un prilej de a atrage atentia asupra acestui fenomen grav, care afecteaza vietile multor femei si familii.In judetul Covasna, politistii sunt implicati activ in lupta impotriva violentei domestice, deruland campania nationala "Scuzele nu schimba realitatea". Aceasta initiativa are scopul de a aduce in prim-plan gravitatea acestui fenomen, de a incuraja solidaritatea si de a ... citește toată știrea