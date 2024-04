Ziua Jandarmeriei va fi sarbatorita sambata, in centrul orasului Sfantu Gheorghe

Jandarmii covasneni vor celebra, in mijlocul comunitatii, 174 de ani de la infiintarea Jandarmeriei Romane. Activitatile vor avea loc, sambata, pe 6 aprilie, in centrul orasului Sfantu Gheorghe, si cuprind exercitii demonstrative, prezentarea tehnicii si autospecialelor, dar si momente de distractie pentru cei mici.Astfel, intre orele 12:00 - 16:00, jandarmii ii asteapta pe toti doritorii sa li se alature in Parcul Elisabeta din municipiul Sfantu Gheorghe la o serie de activitati interactive ... citește toată știrea