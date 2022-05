Ziua Liceului Brancusi: o sarbatoare cu relaxare si distractie

Ziua Liceului Tehnologic "Constantin Brancusi" din Sfantu Gheorghe a fost sarbatorita vineri intr-un cadru in care, in premiera, atmosfera oficiala si formala, specifica anilor trecuti, a fost inlocuita cu relaxare, activitati speciale si surprize, care au avut scopul sa apropie elevii si cadrele didactice. A fost o zi in care adolescentii au lasat la o parte responsabilitatile de elevi si s-au transformat in copii, in vreme ce adultilor le-a revenit frumoasa datorie de a lua rolul de prieteni ... citeste toata stirea