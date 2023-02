Ziua portilor deschise la Adapostul de caini de la Campul Frumos

Administratorii Adapostului de caini de la Campul Frumos organizeaza sambata, 11 februarie, Ziua Portilor Deschise, cu scopul de a incuraja adoptia si a evita eutanasierea cainilor aflati pe lista de asteptare.Conducerea societatii a precizat ca in ultimii ani nu s-au facut eutanasieri decat in situatii exceptionale, motiv pentru care adapostul a devenit supraaglomerat."Dupa cum se stie, societatea de salubritate TEGA S.A. administreaza si Adapostul de caini de la Campul Frumos, unde in ... citeste toata stirea