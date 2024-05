Ziua Psihologului: sarbatoarea unei profesii dedicate intelegerii, sprijinului si transformarii vietilor

Astazi sarbatorim o profesie dedicata intelegerii, sprijinului si transformarii vietilor - Ziua Psihologului. Cu 20 de ani in urma, Parlamentul Romaniei a marcat acest moment prin adoptarea Legii nr. 213/2004, reglementand exercitarea profesiei de psiholog. In fiecare an, la 27 mai, ne adunam sa reflectam asupra contributiilor esentiale pe care psihologii le aduc comunitatii noastre.De-a lungul celor doua decenii, psihologii din intreaga tara si-au dedicat timpul si expertiza pentru a ajuta ... citește toată știrea