Ziua Romaniei va fi sarbatorita la Intorsura Buzaului cu o serie de evenimente pe masura. Ceremonia militara cunoscuta si asteptata va avea loc de la ora 12:00. Tot pe 1 Decembrie, dar de la ora 17:00, Casa de Cultura din oras va gazdui un spectacol, al carui invitat special va fi artistul Mihai Teaca.Evenimentul principal care va marca Ziua Nationala a Romaniei va avea loc, la fel ca in fiecare an, in zona Catedralei si Primariei, de la ora 12:00."Ii asteptam pe toti cei care simt ... citeste toata stirea