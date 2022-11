Zorilor, o alta strada din Sfantu Gheorghe pe lista celor vizate de modernizare totala

Strada Zorilor din Sfantu Gheorghe se numara printre cele pe care autoritatile locale le vizeaza pentru modernizare. Costurile estimate in Documentatia de Avizare a Lucrarilor pentru Interventie (DALI) se ridica la aproape 6,2 milioane de lei.Subiectul modernizarii strazii Zorilor a fost discutat in plenul Consiliului Local Sfantu Gheorghe in sedinta ordinara a lunii octombrie. Astfel, a fost adoptata DALI, care prevede, printre altele, ca tronsonul este vizat de reparatii, pentru ca prezinta ... citeste toata stirea