4 aprilie 2024 - Startul Campaniei de primire a Cererilor de Plata

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca in perioada 4 aprilie - 7 iunie 2024, la Centrele APIA, se vor depune Cererile de plata pentru interventiile aferente sectoarelor vegetal si zootehnic in anul 2024.Si in acest an, fermierii vor putea depune Cererea de Plata prin accesarea aplicatiei IPA-Online din versiunea internet, conform Instructiunilor de utilizare IPA-Online (accesibile in aplicatie).Daca cererea de plata cuprinde si interventii din sectorul ... citește toată știrea