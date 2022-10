52 de amenzi date de Garda de Mediu Covasna de la inceputul anului

Comisarii Garzii de Mediu Covasna au efectuat in acest an, pana la inceputul lunii octombrie, 214 de inspectii neplanificate, 56 planificate tematic, patru inspectii planificate si o inspectie SEVESO. Urmare a acestor controale, au fost date 23 de avertismente si 52 de amenzi contraventionale, iar activitatea a sase firme a fost suspendata, se arata intr-un comunicat de presa transmis redactiei CovasnaMedia.ro si Observatorul de Covasna.In luna septembrie a acestui an, au fost efectuate 43 de ... citeste toata stirea