Actiune de colectare de sticla in weekend la Sfantu Gheorghe

Vineri si sambata, 12 si 13 aprilie, in Sfantu Gheorghe va avea loc o campanie de colectare a sticlelor: asa cum i-a obisnuit pe locuitorii orasului, TEGA va oferi bere sau apa minerala in schimbul sticlelor si borcanelor pe care le vor aduce locuitorii. La fel ca pana acum, sticlele plate (geamuri si geamuri de masina) nu se pot valorifica."S-a pus problema daca am putea organiza o astfel de campanie si anul acesta, pentru ca nu ar avea sens ca oamenii sa vina cu ambalajele returnabile cu ... citește toată știrea