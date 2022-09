Actiune de ecologizare programata sambata, la Intorsura Buzaului

Intorsurenii sunt invitati de catre autoritatile locale sa se alature unei actiuni de ecologizare care va viza mai multe locatii din oras, sambata, 17 septembrie. Punctul de intalnire va fi in fata primariei, de la ora 10.00.Actiunea face parte din campania "Let's do it, Romania!" - World Cleanup Day. Demersul va viza in special malurile raului Buzau si ale paraielor, a spus, pentru CovasnaMedia.ro si Observatorul de Covasna, viceprimarul Silviu Popica.Demersul va viza in special malurile ... citeste toata stirea