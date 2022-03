APIA: Fermierii au depus peste 58.000 de cereri de plata, pentru o suprafata de 232.753 hectare, in perioada 1-9 martie

Fermierii au depus, in perioada 1 martie - 9 martie, un numar de 58.283 de cereri, pentru o suprafata de 232.753 hectare, in cadrul Campaniei de primire a Cererii Unice de Plata in anul 2022, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), printr-un comunicat.Conform sursei citate, cererea se depune prin accesarea aplicatiei IPA-Online din versiunea internet, conform Manualului de utilizare IPA-Online (accesibil in aplicatie), fara a se prezenta la Centrele ... citeste toata stirea