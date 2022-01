Cererile de plata pentru ajutorul de stat in sectorul cresterii animalelor, aferent serviciilor prestate in luna decembrie si in trimestrul al IV-lea al anului 2021, se depun pana la 31 ianuarie, inclusiv, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).Conform sursei citate, documentele se depun la sediile Centrelor APIA, unde a fost depusa cererea initiala anuala sau se transmit de catre fermieri ... citeste toata stirea