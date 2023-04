Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara AgroSIC se implica in extinderea programului Gastro Local in judetul Covasna, sprijinind infiintarea unei retele de gospodarii care sa serveasca turistilor mancaruri traditionale, din produse locale.Directoarea asociatiei AgroSIC, Igyarto Reka, a declarat ca in judet exista, la ora actuala, un singur punct gastro local, in localitatea Bixad, dar foarte multe persoane s-au aratat interesate de aceasta oportunitate."Vrem sa punem pe picioare o retea ... citeste toata stirea