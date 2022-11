Cantitatea de deseuri de sticla colectate de la populatia din judet a crescut semnificativ in acest an

Cantitatea de deseuri de sticla colectate de la populatie a crescut semnificativ in acest an in judetul Covasna, ajungand la aproape 680.000 de kilograme, informeaza operatorul regional de salubritate Tega.Potrivit conducerii societatii, in anul 2021 au fost colectate 484.500 kilograme de sticla, iar in cadrul campaniei din acest an s-au adunat 679.906 kilograme, mare parte din aceasta cantitate fiind deja predata spre reciclare.Pentru a stimula colectarea deseurilor, societatea Tega a ... citeste toata stirea