Cele mai recente statistici arata ca Industria si Serviciile sunt de departe cele mai profitabile domenii de afaceri din judetul Covasna, potrivit unui raport intocmit de Camera de Comert si Industrie (CCI). Aproape 55% din profitul inregistrat de firmele din judet in 2022 a fost facut doar in aceste doua domenii de activitate.Industria este campioana la toti cei trei indicatori analizati de CCI Covasna, adica nu doar profit, ci si cifra de afaceri si salariati. In ceea ce priveste profitul, ... citeste toata stirea