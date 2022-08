Ciorile fac probleme in culturile de floarea-soarelui din judetul Covasna

Anul 2022 pare sa fie plin de provocari, mari si multe, pentru agricultorii din judetul Covasna. Dupa ce seceta si atacurile ursilor au fost in prim plan, acum si ciorile intra pe lista generatorilor de probleme. Pasarile vizeaza in general culturile de floarea-soarelui.Situatia a fost sesizata de directorul Agentiei pentru Protectia Mediului (APM) Covasna, Gheorghe Neagu."Trebuie luate masuri pentru ca este o problema, mai ales in contextul in care a crescut atat de mult pretul uleiului. ... citeste toata stirea