CNPP: Precizari privind stagiul de cotizare realizat in conditii speciale de munca

Incepand cu data de 03.04.2022, a intrat in vigoare Legea nr. 74/2022, potrivit careia, perioada anterioara datei de 01.04.2001, in care salariatii au desfasurat activitati dintre cele prevazute la art. 30 alin. (1) lit. i) din Legea 263/2010, respectiv in locurile de munca incadrate conform legislatiei anterioare in grupa I si/sau grupa a II-a de munca, este asimilata stagiului de cotizare realizat in conditii speciale de munca.Locurile de munca incadrate in conditii speciale asa cum sunt ... citeste toata stirea