Comuna Valcele, amendata din nou cu 15.000 de lei din cauza gunoaielor

Comisarii din cadrul Garzii de Mediu Covasna s-au autosezizat saptamana aceasta in cazul unor depozitari ilegale de deseuri pe teritoriul localitatii Valcele. In urma controlului, autoritatea locala a fost amendata cu 15.000 de lei si s-au impus totodata si masuri de salubrizare a zonei."In urma unei postari pe o retea de socializare cu privire la depozitari ilegale de deseuri pe teritoriul localitatii Valcele in zona cartierul rromilor, comisarii din cadrul Garzii de Mediu Covasna s-au ... citeste toata stirea