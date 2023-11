Cunosti pe cineva care are pana in 35 de ani si care a reusit sa isi dezvolte o afacere prospera? Sau poate esti chiar tu un antreprenor tanar de succes sau un lider de echipa apreciat. E timpul ca oamenilor din domeniul business-ului sa li se recunoasca meritele, asa ca Asociatia Junior Business Club (JBC) din Sfantu Gheorghe organizeaza o gala in acest sens. Evenimentul va avea loc pe 25 noiembrie, la restaurantul Di Stefano Bar & Bistro din Sfantu Gheorghe, iar inscrierile se incheie pe 15 ... citeste toata stirea