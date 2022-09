Covasna, capitala Romaniei la bioeconomie

Doua organizatii din judetul Covasna sunt reprezentantele Romaniei in tot atatea proiecte internationale, finantate cu aproape 7 milioane de euro. Clusterele Green Energy si Agrofood, cu sediile in Sfantu Gheorghe, au lansat oficial miercuri, intr-o conferinta de presa comuna, proiectele "Biorural" si "CEE2ACT", care au la baza dezvoltarea bioeconomiei in zonele rurale. La eveniment a luat parte si fostul ministru Borbely Laszlo, actual consilier de stat si coordonator al Departamentului pentru ... citeste toata stirea