Cu 10% mai putine deseuri la Zilele Sfantu Gheorghe decat anul trecut (CP)

De la an la an, cantitatea de deseuri generate la Zilele Sfantu Gheorghe a scazut, iar TEGA atribuie scaderea din acest an in principal noului element introdus la zilele orasului, si anume paharele reutilizabile.Cantitatea de 264mc de deseuri mixte de anul trecut a scazut la 235 mc de deseuri generate in timpul Zilelor Sfantu Gheorghe din acest an, la care se adauga 21 mc de deseuri selective care au fost colectate din diverse locatii."In primul rand, e bine sa avem spalatoare de maini in ... citește toată știrea