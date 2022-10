Curs de educatie financiara, la un bar din Sfantu Gheorghe

Cei care sunt interesati cum sa se pregateasca pentru urmatoarea perioada, in contextul scumpirilor si al inflatiei in crestere, sunt invitati sa participe la un curs gratuit de educatie financiara. Evenimentul va avea loc la barul El Santo din Sfantu Gheorghe, duminica, pe 6 noiembrie."Suntem o echipa de consilieri si analisti financiari, care cauta in permanenta informatii despre gestionarea banilor. Suntem convinsi ca este esential sa va oferim o intelegere adecvata a finantelor ... citeste toata stirea