Cursuri de calificare in meseria "lucrator in cresterea animalelor" organizate la Intorsura Buzaului

Persoanele care isi doresc sa se califice in meseria "lucrator in cresterea animalelor" au acum ocazia sa faca acest lucru, a anuntat Directia pentru Agricultura Judeteana (DAJ) Covasna. Pregatirea, care va dura aproximativ 11 saptamani (atat ore de teorie, cat si practice), se va tine la Intorsura Buzaului."Persoanele care doresc sa se califice in meseria "lucrator in cresterea animalelor" (...) se pot inscrie la cursul organizat de Directia pentru Agricultura Judeteana Covasna, Centrul ... citeste toata stirea