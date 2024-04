Finantam agricultura romaneasca (P)

Am asigurat, prin Agentia pentru Plati si Interventie in Agricultura, o finantare de 10,5 miliarde de lei pentru agricultura autohtona, in cadrul Campaniei 2023. De acesti bani au beneficiat mai multe categorii de agricultori romani, de la tinerii fermieri, crescatorii de vaci de lapte pana la producatorii de carne de vita sau ... citește toată știrea