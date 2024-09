Fondurile de pensii private au cumulat active de 148,6 miliarde lei la final de iunie, in crestere cu 30%

Fondurile de pensii private din Romania au cumulat active in cuantum de 148,6 miliarde lei la finalul lunii iunie 2024, in crestere cu 30% comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior si cu 13% raportat la finalul lunii decembrie 2023, potrivit raportului Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) privind evolutia sistemului de pensii private in primele sase luni ale anului 2024.Conform sursei citate, la sfarsitul anului 2023 si inceputul anului 2024, inflatia in scadere a determinat ... citește toată știrea