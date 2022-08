Garda de Mediu: amenzi de peste 600 de mii de lei de la inceputul anului

Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Covasna a aplicat amenzi de peste 600 de mii de lei de la inceputul anului pana in luna iulie inclusiv, in urma a 188 de controale planificate sau neplanificate.In urma inspectiilor realizate, au fost aplicate 68 sanctiuni principale, respectiv 23 avertismente si 45 amenzi contraventionale, in valoare totala de 603.900 lei. Totodata, activitatea a cinci societati a fost suspendata si s-a propus suspendarea actelor de reglementare la o societate, ... citeste toata stirea