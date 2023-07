Comisarii Garzii de Mediu Covasna au efectuat, in primele sase luni ale anului curent, 285 de inspectii. Pentru neregulile gasite, s-au aplicat 59 de sanctiuni, dintre care 20 de avertismente si 39 de amenzi. Valoarea totala a acestora se ridica la 597.500 de lei.In perioada ianuarie-iunie a.c., au fost efectuate 28 de inspectii in urma unor sesizari, 123 de inspectii pentru verificarea modului de respectare a conditiilor impuse in actele de reglementare, 3 inspectii in urma autosesizarii, 31 ... citeste toata stirea