"Ziua Pajistilor" s-a marcat pentru prima data in judetul Covasna, joi, 11 mai a.c., in Floroaia Mare, Intorsura Buzaului. Cercetatorii Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti (ICDP) Brasov s-au reunit intr-o intalnire de lucru cu fermierii din zona. A fost vizitata o pajiste degradata in trecut, dar care a fost imbunatatita si redata circuitului agricol, precum si trei ferme de vaci.La evenimentul organizat de ICDP Brasov in colaborare cu Asociatia Crescatorilor de Bovine si ... citeste toata stirea