Investitie de 3 milioane de euro in Parcul Industrial din Sfantu Gheorghe

In cadrul unei festivitati la care au participat primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, si presedintele Consiliului Judetean, Tamas Sandor, alaturi de presedintele Comisiei de Politica Externa a Adunarii Nationale din Ungaria, Nemeth Zsolt, si de proprietarul companiei Eurotrade (cu sediul in Ungaria), Szucs Attila, luni, 6 iunie, s-a pus "piatra de temelie" a unei investitii de trei milioane de euro in Parcul Industrial din Sfantu Gheorghe. Eurotrade urmeaza sa realizeze aici un ... citeste toata stirea