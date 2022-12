Ministrul Energiei: Declaratia pe propria raspundere pentru cei cu mai multe locuri de consum se va elimina; proiectul, finalizat in seara asta

Declaratia pe proprie raspundere pentru persoanele care au mai multe locuri de consum in vederea beneficierii de preturi plafonate la energie electrica va fi eliminata, un proiect in acest sens urmand sa fie finalizat marti seara si aprobat saptamana viitoare, a anuntat ministrul Energiei, Virgil Popescu."Referitor la prevederea din legea aprobata de Parlament prin care romanii cu mai multe locuri de consum au obligatia sa dea o declaratie pe proprie raspundere, anunt ca situatia este in curs ... citeste toata stirea