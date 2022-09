Multi elevi, putini adulti - concluziile actiunii de ecologizare de la Intorsura Buzaului

Intorsura Buzaului a fost sambata una dintre localitatile din judet si din tara unde s-a pregatit o ampla actiune de ecologizare, in cadrul campaniei "Let's do it, Romania". Chiar daca in final s-au strans sute de saci plini cu gunoaie, edilii orasului, Raul Urda si Silviu Popica, au subliniat faptul ca se asteptau ca oamenii sa se alature actiunii intr-un numar mult mai mare.Au spus "prezent!" elevi si profesori de la cele trei scoli din oras: Scoala Gimnaziala "Mihail Sadoveanu", Liceul ... citeste toata stirea