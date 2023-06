Nhood isi structureaza activitatea serviciilor de real-estate in jurul a trei linii de business: Operatiuni, Dezvoltare imobiliara si Servicii suport & Performanta financiara. Aceasta organizare va fi implementata in 10 tari, inclusiv in Franta, tara de origine a companiei. Noua guvernanta a Nhood Romania va raporta direct comitetului de conducere al Nhood Corporate, cu sediul in Lille, Franta.La inceputul anului 2021, Asociatia Familiala Mulliez (AFM) a creat compania Nhood ca o companie de ... citeste toata stirea