Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Covasna a aplicat o amenda si peste 60 de avertismente unor agenti economici din domeniul turismului si alimentatiei publice, in urma unor controale desfasurate in acest an, ce au vizat respectarea normelor de securitate si sanatate in munca.Potrivit conducerii institutiei, printre neregulile constatate s-au numarat lipsa controlului medical si nemarcarea corespunzatoare a unor locuri potential periculoase."Inspectoratul Teritorial de Munca Covasna a ... citeste toata stirea