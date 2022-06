Operator economic din judetul Covasna, cercetat pentru evaziune fiscala; prejudiciul, estimat la 780.000 de lei

Sase mandate de perchezitie domiciliara au fost puse in executare marti, 31 mai, de politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice (SICE). Totodata, acestia au efectuat doua controale economice in orasele Sfantu Gheorghe, Otopeni si in municipiul Bucuresti. Actiunile sunt parte dintr-un dosar penal in care se cerceteaza infractiunea de evaziune fiscala. Vizat este un operator economic din judetul Covasna. Prejudiciul este estimat la 780.000 de lei, informeaza IPJ ... citeste toata stirea