Peste 215.000 fermieri au depus deja Cereri Unice de Plata

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) se afla in plina Campanie de primire a cererilor unice de plata pentru anul 2022. Astfel, in perioada 1 - 22 martie 2022, au fost depuse 215.378 cereri de plata pentru o suprafata de 1.093.251,12 ha.Completarea Cererilor unice de plata se realizeaza accesand site-ul APIA www.apia.org.ro, respectiv link-ul aplicatiei IPA-Online http://lpis.apia.org.ro, iar descrierea amanuntita a utilizarii aplicatiei se gaseste in ghidul de utilizare ... citeste toata stirea