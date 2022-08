PNL: Sprijinim femeile de afaceri cu granturi in valoare maxima de 200.000 de lei/IMM (P)

Femeile care au firme vor putea obtine fonduri nerambursabile pentru investitii in valoare de 200.000 de lei fiecare. Apelul de finantare se va deschide joi, 18 august, pe platforma granturi.imm.gov.ro. Masura are un buget de peste 150 de milioane de lei.Programul Femeia Antreprenor va fi al treilea apel deschis in 2022 pentru IMM-urile din Romania, dupa programele IMM AgriFood si StartUp Nation."Programul Femeia Antreprenor va fi al treilea apel deschis in anul 2022 pentru IMM-urile din ... citeste toata stirea