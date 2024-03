Producatorii din sectorul agricol si pomicol pot obtine finantare nerambursabila daca se asociaza

Grupurile de producatori din sectorul agricol si pomicol nou infiintate pot obtine finantare nerambursabila de 100% pentru productia comercializata in primii cinci ani de la recunoastere, se arata in Ghidul solicitantului postat in dezbatere publica de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR).Potrivit unui comunicat de presa al institutiei, transmis miercuri AGERPRES, Ghidul solicitantului pentru infiintarea grupurilor de producatori in sectorul agricol sau pomicol reprezinta o ... citește toată știrea