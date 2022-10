Proiect PNRR: modernizarea si dotarea primariei Sita Buzaului

Autoritatile din Sita Buzaului au depus cerere de finantare prin PNRR pentru modernizarea si dotarea sediului primariei.Daca se va aproba, investitia ar urma sa fie de 4.122.000 de lei."Acum am gasit o finantare, e o oportunitate. Cand am avut alte posibilitati, am preferat sa punem inainte scolile. Am mers pe ideea ca primaria va fi ultima. Dar lansandu-se programe prin PNRR si neavand alte obiective, am depus proiect pentru primarie. Era pacat sa ratam. Am facut SF-ul de doi ani de zile ... citeste toata stirea