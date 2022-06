Proiecte de aproape 4 milioane de euro, fara TVA, depuse de Intorsura Buzaului in cadrul PNRR

Orasul Intorsura Buzaului a cerut finantare prin Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru proiecte ce se ridica, in total, la aproape 4 milioane de euro, fara TVA, a anuntat, printr-o postare pe Facebook, primarul Raul Urda. Printre obiectivele din acest val de proiecte depuse se numara reinfiintarea transportului in comun si eficientizarea energetica a blocurilor si a liceelor din oras."Pentru un oras smart, modern si eficient, Primaria orasului a depus in cadrul PNRR ... citeste toata stirea