Proiectul complexului balnear multifunctional din Covasna, in licitatie publica

Obiectul de investitii "Centru balneoclimateric multifunctional Covasna", din orasul Covasna, se afla in etapa de achizitie publica pentru contractarea firmei care se va ocupa de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari. Anuntul de licitatie a fost publicat pe SEAP in 2 februarie, iar data limita pentru depunerea ofertelor este 11 martie a.c.."Acum este in faza de achizitie publica, lansata de catre CNI. In masura in care se va declara un castigator si nimeni nu va contesta procedura, ... citeste toata stirea