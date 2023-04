Un raport al Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene arata ca este posibil ca Europa sa se confrunte si anul acesta cu o seceta, la fel ca in 2022. Mai multe tari vor fi afectate, daca previziunile devin realitate, printre care si Romania. In judetul Covasna, in acest an, nu s-au inregistrat probleme din acest punct de vedere, a spus, pentru redactia noastra, directorul Directiei Agricole Judetene (DAJ) Covasna, Kozma Bela.In tari precum Grecia, Spania, Franta, Irlanda, Regatul Unit, ... citeste toata stirea