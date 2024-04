Semne bune: mai putine gunoaie adunate de pe malurile Oltului, la Sfantu Gheorghe

Peste 1.100 de voluntari au luat parte vineri, 12 aprilie, la o actiune de ecologizare coordonata de Fundatia Comunitara Covasna, sub titlul "Cu apele curate". Evenimentul a cuprins 14 localitati: patru din Covasna si restul din Harghita. In urma demersului, s-au adunat aproape 100 de metri cubi de gunoaie. Vestea buna este ca, cel putin la Sfantu Gheorghe, au fost mai putine deseuri in zonele vizate de actiuni similare si in anii precedenti.Dintre localitatile judetului Covasna, implicate in ... citește toată știrea