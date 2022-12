Sfantu Gheorghe isi propune reducerea emisiilor de COa,, cu cel putin 40% pana in 2030

Consiliul Local Sfantu Gheorghe a adoptat in sedinta extraordinara de la mijlocul lunii noiembrie noul Plan de Actiune pentru Energie Durabila si Clima (in engl. SECAP). Acesta este documentul-cheie care prezinta modalitatile prin care se va actiona pentru atingerea obiectivului de reducere a emisiilor de COa,,, luptandu astfel impotriva schimbarilor climatice.Potrivit documentelor adoptate de autoritati, in 2020, orasul Sfantu Gheorghe a inceput pregatirea documentului SECAP (Planul de ... citeste toata stirea