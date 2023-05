Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), efectueaza plata ajutorului de stat pentru sustinerea activitatii crescatorilor din sectorul bovin, in anul 2022, in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei.Suma autorizata la plata este in valoare de 102.320.520,16 lei pentru un numar de 12.380 de beneficiari si se acorda de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii ... citeste toata stirea