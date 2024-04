Sprijin financiar in valoare de peste 51 milioane lei pentru crescatorii de bovine

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin Centrele Judetene, efectueaza plata aferenta ajutorului de stat in sectorul bovinelor de carne si al bubalinelor, aprobat de Guvernul Romaniei sub forma de grant in valoare de 100 euro/cap de animal.Suma platita este in valoare de 51.027.656 lei si se acorda de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), pentru un numar de 3.945 beneficiari care au accesat aceasta forma ... citește toată știrea