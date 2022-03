Stadiul viitorului incubator de afaceri din Targu Secuiesc

Unul dintre proiectele planificate a fi finalizate de Primaria Targu Secuiesc anul acesta este transformarea fostei centrale termice de langa parcul Wegener intr-un incubator de afaceri nou si modern. Executarea proiectului incepe in aceasta primavara.S-a finalizat proiectarea propriu-zisa si "in cateva zile veti putea vedea si poze de la Incubatorul IT, cu spatii de tip desk-sharing si coworking (n.red. sistem de partajare a birourilor la comun si "fata in fata") si tot ceea ce mai este ... citeste toata stirea