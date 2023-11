Asociatia Junior Business Club (JBC) a premiat si in acest an cei mai de succes oameni de afaceri tineri din judetul Covasna. Organizatorii au primit peste 50 de nominalizari, aproape dublu fata de anul trecut. In cadrul Galei, care a avut loc sambata, 25 noiembrie, la restaurantul Di Stefano Bar & Bistro din Sfantu Gheorghe, a fost acordat cate un trofeu pentru fiecare dintre cele trei categorii: "Antreprenorul tanar al anului", "Femeia antreprenor a anului" si "Inovatorul anului". ... citeste toata stirea