Cele mai recente date din bilanturile firmelor din judetul Covasna pe anul 2022 sunt publicate pe site-ul Camerei de Comert si Industrie la sectiunea "Economia judetului Covasna". Mecanismul online permite analiza situatiei firmelor pe fiecare localitate in parte, asa ca am putut sa aflam care sunt cele mai puternice firme din orasele judetului. Datele arata, printre altele, ca in 2022 una dintre firmele din Sfantu Gheorghe a inregistrat un profit record, in timp ce la Targu Secuiesc, din cauza ... citeste toata stirea